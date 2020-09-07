نشر الفنان اللبناني ” رامي عياش ” مقطع فيديو في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعلن من خلالها عن طرحه قريبا لأحدث أعماله الأغنية الوطنية ” أنا ثائر ” تضامنا مع ضحايا وجرحى إنفجار مرفأ بيروت .

وتضمن مقطع الفيديو برومو الأغنية الذي جاء به مشاهد حية من لحظات الانفجار الأولى ثم مظاهر الدمار والخراب الذى حدث بالعاصمة اللبنانية بيروت .

وأعربت زوجته مصممة الأزياء اللبنانية ” داليدا عياش ” عن تأثرها الشديد بهذه الأغنية خاصة وإنها كانت من مصابي الإنفجار خلال تواجدها في منطقة الأشرفية .

حيث نشرت مقطع من الأغنية عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت في تعليقها عليه قائلة : ” من أكتر الأغاني اللي بكتني .. أنا ثائر رامي عياش قريبا ” .