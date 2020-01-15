دانا حمدان بإطلالة مثيرة بفستان ابيض شفاف!

شاركت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام متابعيها بإطلالة جديدة لها من أمام باب غرفتها.

وظهرت دانا حمدان في الصورة مرتدية فستانا قصيرا وواسعا ابيض اللون واتسم الفستان “بالأوف شولدر”، وتركت شعرها منسدلاً علي أكتافها وظهرها بطريقة تتماشي مع إطلالتها.

اعتمدت في صورتها على التصوير بالأبيض والأسود لم يظهر مكياجها، والتقطت دانا الصورة وهي جالسة على الأرض والصورة من الأعلى وترفع إحدى ساقيها على مدخل باب غرفة.