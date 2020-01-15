الصفحة الرئيسية فن دانا حمدان بإطلالة مثيرة بفستان ابيض شفاف!

دانا حمدان بإطلالة مثيرة بفستان ابيض شفاف!

بواسطة -
0 74
دانا حمدان

دانا حمدان

شاركت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام متابعيها بإطلالة جديدة لها من أمام باب غرفتها.

وظهرت دانا حمدان في الصورة مرتدية فستانا قصيرا وواسعا ابيض اللون واتسم الفستان “بالأوف شولدر”، وتركت شعرها منسدلاً علي أكتافها وظهرها بطريقة تتماشي مع إطلالتها.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

….. just

A post shared by Dana Hamdan (@dhamdanofficial) on

اعتمدت في صورتها على التصوير بالأبيض والأسود لم يظهر مكياجها، والتقطت دانا الصورة وهي جالسة على الأرض والصورة من الأعلى وترفع إحدى ساقيها على مدخل باب غرفة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.