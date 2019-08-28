دانة الطويرش تضع طفلتها الاولى وتطلق عليها اسم “ديم”.. فيديو

وضعت الفاشنيستا الكويتية دانة الطويرش، مولودتها الأولى اليوم، امس الثلاثاء، واختارت لها اسم “ديم”.

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واحتفلت دانة الطويرش بقدوم طفلتها، حيث نشرت أول صورة لها، عبر خاصية الاستوري على حسابها بانستجرام، وظهر في الصورة زوجها عبد العزيز الزيد وهو يحمل الطفلة ويقبلها، لكنه حرص على إخفاء ملامحها بالكامل، وعلقت دانة على الصورة قائلة: “الحمد لله الله رزقني بمولودتي”.



وشرحت دانة معنى الاسم الذي اختارته لابنتها اذ كتبت: “ديـم . . ☁️ جمـع ديمـة المطـر اللـي يدوم في السكـون “.

وكانت الفاشنيستا الكويتية تحرص طوال الفترة الماضية على مشاركة جمهورها بصورها خلال فترة الحمل، وخاصة في مراحله الأخيرة، كما قررت بالأمس، نشر العديد من الصور لغرفة طفلتها الأولى، ومتعلقاتها الخاصة، وحازت الصور على تفاعل عدد كبير من جمهورها.

يذكر أن دانة الطويرش كانت قد احتفلت بزفافها في شهر ديسمبر من عام 2018، حيث تألقت بفستان زفاف مميز، ومجوهرات فخمة، وفي شهر مارس من العام الجاري أعلنت عن حملها وانتظارها لمولودها الأول.