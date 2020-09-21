تشارك زوجة لاعب كرة القدم سيسك فابريغاس، دانييلا سمعان، باستمرار بالتفاعل مع الاحداث التي يشهدها بلدها لبنان وذلك عبر تغريداتها على حسابها على تويتر والذي يمتلىء بالهجوم على الطبقة السياسية.

وفي احدث تغريداتها، شنت دانييلا سمعان هجوما على احد السياسيين دون ان تسميه في سلسلة تغريدات قالت فيها: “أيّها السافِل والفاسِد واللِصّ والمُنافِق والدجّال والإقطاعي والوضيع والوَقِح والبذيء والسفيه والخسيس والحقير وصاحِب حُثالة الصفات الذي لا تليقُ به لغة الدبلوماسيّة !!” ع مين برأيكم بينطبقوا المواصفات؟.

“أيّها السافِل والفاسِد واللِصّ والمُنافِق والدجّال والإقطاعي والوضيع والوَقِح والبذيء والسفيه والخسيس والحقير وصاحِب حُثالة الصفات الذي لا تليقُ به لغة الدبلوماسيّة !!”

ع مين برأيكم بينطبقوا المواصفات؟ — Daniella Semaan (@firstLadyD4) September 20, 2020

وتابعت دانييلا في تغريدة اخرى: “كيفَ تَتَبَجَّحُ بالسيادةِ وأنت كبيرُ العملاءِ المزدوجين .كيفَ تنفُضُ يدَكَ يا ” بيلاطُس اللِصّ ” مِن الفساد,وأنتَ أكبرُ فاسِدٍ وسارِقٍ في تاريخِ الجمهوريّة ، والذي ابتَدَعَ فنونَ اللصوصيّة بقونَنَتِها ؟! يا لِصّ البواخِر ، يا لِصّ السدود، يا لِصّ المعامِل، يا لصّ الموَلّدات ..”.

كيفَ تَتَبَجَّحُ بالسيادةِ وأنت كبيرُ العملاءِ المزدوجين .كيفَ تنفُضُ يدَكَ يا " بيلاطُس اللِصّ " مِن الفساد,وأنتَ أكبرُ فاسِدٍ وسارِقٍ في تاريخِ الجمهوريّة ، والذي ابتَدَعَ فنونَ اللصوصيّة بقونَنَتِها ؟! يا لِصّ البواخِر ، يا لِصّ السدود، يا لِصّ المعامِل، يا لصّ الموَلّدات .. — Daniella Semaan (@firstLadyD4) September 21, 2020

واضافت: “يا لِصّ الإنتخابات ، يا لص الحريات ولص الكرامات ، بل يا لِصّ السُلطةِ التي سرقتها من أصحابِ الحقوق بحمايةِ سلاحِ العمالة ؟!!”.

يا لِصّ الإنتخابات ، يا لص الحريات ولص الكرامات ، بل يا لِصّ السُلطةِ التي سرقتها من أصحابِ الحقوق بحمايةِ سلاحِ العمالة ؟!! — Daniella Semaan (@firstLadyD4) September 21, 2020