انتشرت في الساعات الماضية صورا جديدة للممثلة التونسية درة خلال حضورها حفل زفاف هي وزوجها المهندس هاني سعد في الجونة.

أما المفاجأة كانت الصورة التي ظهرت فيها درة الى جانب العروس وتبدو فيها وكأنها اكتسبت وزناً زائداً في منطقة البطن مما اثار الجدل حول حقيقة حملها بطفلها الاول من زوجها.

لكن وفي المقابل في الصور الاخرى لا تبدو بهذا الشكل مما جعل المعلقين يشككون في خبر الحمل والبعض اشار الى ان صورتها مع العروس ظلمتها من ناحية زاوية التقاطها ولذلك بدت وكأنها حامل.

وفي اول تعليق لها بعد انتشار هذه الشائعات كتبت درة عبر حسابها على الفايسبوك: “”من فضلكم توقفوا عن ترويج الشائعات حولى”.

وتابعت درة “أنا لست حامل وأرجو احترام حياتي الشخصية”.