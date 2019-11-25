درة بفستان من زجاجات المياه البلاستيك إلي إتجمعت من مهرجان الجونة.. فهل تتبعها الفنانات؟

في خطوة للحفاظ على البيئة والتوعية، ارتدت الممثلة درة فستانا من تصميم مهند كوجاك من بلاستيك زجاجات المياه التي تم شربها أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ونشرت درة صورا لها بالفستان عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، Aquafina و-@upfuse و-@kojak خلقت حياه جديدة للقوارير (الأزايز ) البلاستيكية إلي إتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان دة إلي مصنوع من بلاستيك ازايز المياه. و سعيدة بأني جزء من المبادرة دي كسفيرة لمياة”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مهند كوجاك في تصميم أزياء من المخلفات، سبق وصمم فستانا آخرا من أكياس البلاستيك وارتدته سارة عبد الرحمن.

من ناحية أخرى، يعرض لدرة حاليا مسلسل “بلا دليل” ويشاركها في بطولته خالد سليم وجمال عبد الناصر ومحمد لطفي وعمر الشناوي، ومن تأليف إنجي علي واخراج منال الصيفي.