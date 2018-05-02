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درة تتجاهل عائشة بن أحمد​ وترد لها الصاع صاعين.. وهذه التفاصيل ‎

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درة تتجاهل عائشة بن أحمد​ وترد لها الصاع صاعين.. وهذه التفاصيل ‎

درة تتجاهل عائشة بن أحمد​ وترد لها الصاع صاعين.. وهذه التفاصيل ‎

على اثر ما فعلته الممثلة التونسية ​عائشة بن أحمد​ حيث تجاهلت اسم زميلتها ​الممثلة درة​ خلال ترويجها لمسلسل “نسر الصعيد” الذي يجمعهما والذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل، ردت درة بنفس الطريقة على تجاهل بن أحمد لها.

وفي التفاصيل فقد نشرت درة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة الـ”بوستر” الترويجي للعمل، وبدت في الصورة الى جانب محمد رمضان وسيد رجب، وقامت بتسمية معظم المشاركين في العمل وتعمدت تجاهل عائشة بن أحمد، مما جعل الكثير من متابعي درة يفهمون أن هذه الصورة بمثابة رد صادم لبن أحمد على خطوتها التي قامت بها.

“نسر الصعيد” الذي من المقرر أن يعرض في رمضان هو من بطولة محمد رمضان، درة، سيد رجب، وفاء عامر، وعائشة بن أحمد وغيرهم من النجوم.

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