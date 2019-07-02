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درة تتعلم العزف على هذه الآلة الموسيقية بسبب ” حبيبة “

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نشرت الفنانة التونسية ” درة ” مقطع فيديو خاص بها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وهي تعزف جزء من إحدى المقطوعات الشهيرة للموسيقار المصري عمر خيرت على آلة ” الهارب ” .

ويأتي تعلم درة العزف على آلة الهارب الموسيقية الشهيرة ضمن التحضيرات التي تقوم بها حاليا استعدادا لشخصية ” حبيبة ” في مسلسل ” بلا دليل ” .

وعلقت درة على الفيديو قائلة : ” أحاول تعلم العزف على آلة الهارب إنها ليست سهلة تماما ولكني وقعت في حب هذه الآلة الموسيقية الجميلة .. من تحضيرات ” حبيبة ” لمسلسل بلا دليل ” .

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I am trying to learn Harp 🎼 it’s not easy at all 🤦🏻‍♀️ but I am in love with this beautiful instrument ♥️ من تحضيرات #حبيبة #بلا_دليل

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ويذكر ان المسلسل من إنتاج شركة ” سينرجي ” للمنتج تامر مرسي ومن المقررعرضه في شهر سبتمبر المقبل .

وجاري ترشيح أبطال العمل ومن المقرر أن يتم التعاقد مع البطل الذى يجسد دوره أمام درة خلال أيام .. فضلًا عن تحديد موعد مبدئى لبدء التصوير فى منتصف يوليو الجاري .

والمسلسل من تأليف ” إنجي علاء ” وإخراج ” منال الصيفي ” .

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