درة تحتفل بعيد ميلادها ال 40 وسط حضور نجوم الفن

احتفلت الفنانة التونسية ” درة ” بعيد ميلادها ال 40 الذي وافق أول أمس الإثنين في حفل حضره عدد كبير من اصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني .

شهد الحفل حضور كلا من الفنانين يسرا وريهام عبد الغفور وخالد سليم وبسمة ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وتامر هجرس وشريف رمزي ومها أبو عوف وأحمد رزق وإنجي وجدان وبسمة وأمير شاهين وخالد الصاوي وغيرهم .

كما حضرت الفنانة ” بشرى ” الحفل والتي حرصت على تهنئة درة أيضا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بنشر مقاطع فيديو وصور للحفل .

وكتبت بشرى في تعليقها عليها قائلة : ” عيد ميلاد سعيد درة زروق .. كانت ليلة رائعة مع الناس الحلوة ” .

ومن جانبها حرصت درة على توجيه رسالة شكر إلى كل من هنأها بعيد ميلادها عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشرها لمجموعة من الصور من حفل عيد ميلادها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

وكتبت في تعليقها عليها : ” شكرا للجميع على التمنيات بعيد ميلاد سعيد .. شكرا أنكم منحتوني شعورا مليئا بالمحبة والدفىء والإيجابية والرسائل من بلاد مختلفة .. وشكرا لأصدقائي الذين حضروا احتفالي بعيدي وجعلوه يوما جميلا .. أحبكم ( لم أستطع تجميع كل الصور ولكن الشكر أيضا لكل من هم ليس في الصور ) ” .