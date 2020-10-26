أثار غياب الفنانة التونسية درة عن افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي العديد من التساؤلات، خلال الساعات الماضية، خاصة بعدما انتشرت أنباء حول عقد قرانها إلى رجل الأعمال هاني سعد أثناء تواجدهما في الجونة، بعد مرور أشهر على أنباء ارتباطهما.

درة نفت كل ما تردد حول تلك الأنباء، لافتة إلى أن ما نشر غير صحيح بالمرة، قائلة: “أنا حاليًا أتواجد في القاهرة ولا يوجد اليوم عقد قرآن”.

درة تخرج عن صمتها وتوضح مسألة زواجها

ومنذ شهر نيسان (إبريل) الماضي انتشرت أنباء عن ارتباط درة برجل الأعمال هاني سعد عبد الوهاب.

وبدأت القصة عندما نشرت درة صورتها وهي تجلس داخل سيارة “مرسيدس” أخفت من لوحتها المعدنية “الحروف” مكتفية بإظهار الرقم (1). ليربط البعض بين هذه الصورة وبين صورة لهاني سعد وهو يقف إلى جوار سيارته “مرسيدس” ويظهر حروف من اسمه مع الرقم (1).

لم يتوقف الأمر عند هذا وحسب، بل زادت الشكوك بعد تعليق هاني على صورة لدرة عندما كتب لها “أحبك” لترد عليه “أحبك أيضا”، وهو ما اعتبره البعض إعلاناً لحبهما وعلاقتهما.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.