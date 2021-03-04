شاركت الفنانة درة مع متابعيها على مواقع التواصل الاجمتماعي عن صورة لها بالحجاب مع الفنان هانى سلامة، من كواليس تصوير قصة “علا وحميد” التى تعرض ضمن حكايات مسلسل “بين السما والأرض”، المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021.

ونشرت درة، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: “قريبا.. قصة علا وحميد، فى بين السماء والأرض، رمضان2021”.

وقد تغزل المتابعون بإطلالة درة بالحجاب حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “قمر بالحجاب ” و “شكلك قمر بالحجاب والله ” و “اكتر فنانة لايق عليها الحجاب ”.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها فى فيلم “الكاهن”، من تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، والعمل بطولته كل من إياد نصار، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حسين فهمى.