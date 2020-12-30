نشرت الفنانة التونسية ” درة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وجهت من خلاله رسالة إلى الأشخاص الذين يشنون حملات للهجوم عليها والإساءة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

فكتبت قائلة : ” بالنسبة للناس اللي مدفوعلها عشان تعمل فايك أكونتس وتشتمني على السوشيال ميديا أو اللي بتعمل كدا ببلاش .. لازم أوضحلكم إن اللي بتعلموه ده مش هيجيب أي نتيجة وبالعكس ” .

وتابعت : ” إنتم ناس مش فاهمين وفاشلين وفاضيين شوفوا حياتكم وطلعوا طاقتكم بعيدا عني أحسنلكم والله يمكن ربنا يكرمكم في حاجة تانية ” .