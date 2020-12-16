كشفت مصادر فنية عن إتفاق شركة “قبنض” المنتجة للمسلسل الشامي الشهير “باب الحارة” مع الممثل دريد لحام ليكون بطل الجزء الثاني عشر.

وتعتبر مشاركة دريد لحام في مسلسل باب الحارة، إذا ما تمت، هي الثانية له في عمل بيئة شامية خلال مسيرته الفنية الطويلة شخصية “يوسف آغا” زعيم طائفة النورانيين في مسلسل “بواب الريح” الّذي عُرض عام 2014.

يذكر ان دريد لحام لم يصدر اي تصريح حول مشاركته في باب الحارة حتى الان.

وكان دريد لحام قد نفى، منذ ايام، صحة الانباء عن مشاركته في مسلسل “كرزون” الذي يتطرق في بعض خيوطه إلى انفجار مرفأ لبنان حسبما ذكر موقع متخصص بالفن.

وكان لحام شارك في أكتوبر الماضي في المسلسل الإذاعي المشهور في سوريا “حكم العدالة” وهي المشاركة الأولى له منذ انطلاق المسلسل عام 1977.