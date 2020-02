دعاء فاروق مصدومة: “ابني قلي مين حسني مبارك”!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

انا لله وانا اليه راجعون … رئيس مصر الأسبق… الذى أجبر المختلف معه علي احترامه هو وأبنائه.ولو بعد حين .. قامت جموع الشعب بثوره ضده وضد مبدأ التوريث واطاحوا به … لم يهرب وقال متمسك بوطني لآخر يوم في عمري برغم محاولات ملوك ورؤساء لاستضافته واكرامه في بلادهم لكنه رفض وتمسك ببلده … ارحل رحل … دخل السجن هو واولاده والتزموا بقوانين البلد بمنتهي الادب … يندهوا عليه في المحكمة محمد حسنى مبارك يرد بكل قوة واحترام .. افندم … اولاده لم يهربوا… وكل ما يخرجوا من السجن يدخلوهم تاني وهم صامدين ولا نطقوا ولا تصريح واحد مسيء .. محترمين البلد اللي هم عايشين فيها واحترموا الناس اللي ثارت علي ابوهم وعليهم وعايشين في وسطهم … يظهرون حب ولا يظهرون اي كره برغم سنوات السجن … غيرهم ممكن يخرجوا من السجن ويسافروا يعيشوا في اي بلد أوروبي او عربي ملوك زمانهم وهو ما فعله كثيرون غيرهم ممن كانوا في نفس ظروفهم علي مر التاريخ في مختلف البلاد ولكنهم كسروا القاعدة .. الناس بتشوفهم تتلم عليهم وتتصور معاهم ولا فيه حد شافهم وتطاول عليهم او شتمهم لاننا ماشفناش منهم غير كل ادب … مبارك معمول له جنازة عسكرية فخيمة والوفود جاياله من كل صوب وجهة… مقفول له شوارع وطرق من صباحية ربنا …. الدولة والرياسة كرمته واعلنت حداد ثلات ايام … له ما له وعليه ما عليه … ولسنا في معرض الحديث لا عن انجازات ولا فساد في عهده … راح لربه وحسابه في الاخرة هيكون مع العدل الذى لا يظلم عنده أحد .. هذه شهادتى ورؤيتي التى اسجلها بعد وفاة رئيس مصر الأسبق صاحب المدة الأطول في حكم مصر بعد ثورة يوليو … لا ابغي تصفيق من مؤيديه ولن ادخل في جدال عقيم مع كارهيه … ابني الصغير ذو الاثني عشر عاما حينما قلت له حسني مبارك مات يا ميمو صدمني حين قال لي مين حسني مبارك 😳 حتى لو متعرفوش يا ميمو فالتاريخ لن يمحيه ابدا … اللهم ارحمه واغفر له ..