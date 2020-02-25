دعاء فاروق مصدومة: “ابني قلي مين حسني مبارك”!

نعت الإعلامية المصرية دعاء فاروق الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك بكلمات مؤثرة قائلة إلى أنه أجبر الجميع ‏على احترامه هو وأبنائه.

وبعد ان اشادت دعاء فاروق بالرئيس الراحل وابنائه وبحبهم لمصر وتمسكهم بها اعربت عن صدمتها من ردة فعل ابنها على نبأ الوفاة.

وقالت دعاء فاروق: “ابني الصغير ذو الاثني عشر عاما حينما قلت له حسني مبارك مات يا ميمو صدمني حين قال لي مين حسني مبارك 😳 حتى لو متعرفوش يا ميمو فالتاريخ لن يمحيه ابدا … اللهم ارحمه واغفر ل” .

وكان الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك قد توفي، صباح امس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.