أقامت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” دعوى قضائية بواسطة المحامي ” الآن ليشع الخوري ” ضد المخرج اللبناني ” شربل خليل ” واتهامه فيها بجرم القدح والذم والتحقير .

وذلك على خلفية إساءة شربل خليل لإليسا في تعليق له على أحد التغريدات التي كانت تتحدث بها عن الأمومة .

ورفض شربل خليل المثول أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوم الجمعة الماضي للتحقيق معه في الشكوى المقدمة ضده من جانب إليسا .

وتعود تفاصيل المشكلة بينهما إلى تغريدة كانت قد كتبتها إليسا في شهر مارس الماضي جاء فيها : ” أنا كان عندي هاجس إنو كون إم بس مع مرور الوقت بطّل عندي هالهاجس لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص ” .

وعلّق شربل خليل على تلك التغريدة قائلا : ” سامعة بإم 44 ” .. فرّدت الفنانة اللبنانية عليه بالقول : ” ما فيي قول غير إنك عوني ” .