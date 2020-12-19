تصدر أحد المشاهد التي جمعت بين مهند الحمدي بشخصية منصور والفنانة نور الغندور بشخصية جميلة في مسلسل “دفعة بيروت” قائمة الأكثر تداولًا عبر “السوشال ميديا”.

ويظهر منصور في المشهد بعد لحاقه بجميلة خلال تجربتها فستان زفافها على شخص آخر، وهو يتوسل إليها أن لا تتزوج غيره، ثم يقررا الهرب والزواج سرًا.

ووصف بعضهم المشهد بالرومانسي متغزلين بأداء الثناء مهند الحمدي ونور الغندور، فيما انتقد بعض آخر جرأة العمل لا سيَما فيما يخص فكرة الزواج سرًا من دون موافقة الأهل، هذا ولم تخلُ بعض التعليقات من السخرية بسبب أداء الثنائي الذي وصف بغير المتقن.

فيما جاءت أغلب التعليقات حول فستان الزفاف الذي ظهرت فيه نور الغندور؛ إذ بدا بأحد المشاهد وكأنه تمزق من ناحية الإبط، ليسخر الجمهور من هذا المشهد معلقين أن حماسة نور الغندور المبالغ بها تسببت بتلف الفستان.

ومن بين التعليقات حول الفستان: “ما لاحظتو شي الفستان مشقوق من عند الاباط ولا هذل موديل”، “انشق الفستان.. توي انتبه”.

كما أثارت المشاهد التي أظهرت تغير منصور على جميلة بعد زواجه سرًا منها حالة من الغضب بين الجمهور، والذين توقعوا أن يتخلى منصور عن جميلة.

شعور فضيع لما ينعطي الانسان

الغلط الوقت و الحب و الاهتمام

بعدين تستوعب انة الانسان الغلط

فأت الفوت .. #دفعة_بيروت pic.twitter.com/0DrSGVJeHB— ‏ ‏ (@_iihx25) December 19, 2020

يُشار إلى أنه عرضت يوم أمس الحلقتان الـ 19 والـ 20 من المسلسل على منصة شاهد الإلكترونية، حيث يتم عرض حلقتين في كل جمعة.

ويعرض مسلسل “دفعة بيروت” وهو الجزء الجديد من مسلسل “دفعة القاهرة” على منصة “شاهد” على أن يتم عرضه لاحقًا على القنوات المفتوحة، وكان من المقرر أن يعرض العمل في الموسم الرمضاني الماضي، إلا أن الإغلاقات التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت بتأخير تصوير العديد من المشاهد وتأخر عرضه خارج الموسم.

وكان الفنان السعودي مهند الحمدي، قد تعرض في وقت سابق للسخرية بسبب مشهد محاولة انتحاره بربطة العنق؛ إذ ظهر بأحد المشاهد وهو يحاول خنق نفسه قبل تدخل زملائه في الجامعة من أجل إنقاذه؛ ما عرضه لسخرية كبيرة بسبب فكرة الانتحار على درج الجامعة وبين عدد من الأشخاص، وطريقة أداء مهند للمشهد التي وصفها الجمهور بـ”الكوميدية”.