تعرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، لموجة من الانتقادات اللاذعة من متابعيها فور نشرها لصورة جديدة لها، بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها بسبب التغير الكبير في ملامحها بهذه العملية .

وقالت لها إحدى متابعاتها عبر الإنستغرام، حيث نشرت الصورة: “دكتورك فاشل حسافه عندك فلوس كثير.. وتروحين لواحد بالكويت غلطانه كان رحتي لواحد عالمي” .

وردت عليها الدكتورة خلود، مدافعة عن الطبيب الذي أجرى لها عميلة التجميل، قائلة: “كل هذا و فاشل !!!؟ ترى هذا دکتور کیم وخواتها شايفه جمالهم اهو مسوس جم شي حق وحده منهم ماقدر تقول اسرار المرضي بس هذا اقوى دكتور بالنسبة لي”.

وبالرغم من هذا الدفاع، إلا أن تعليقات متابعيها على السوشال ميديا انهالت عليها، لكي يؤكدون عدم رضاهم عن شكلها بعد التجميل، حيث علق أحدهم بالقول: “خربتي حالك يعمري ليه هيك وايد زعلان” وقال اخر “للاسف فاشل كنتي اجمل مش كل يلي يسونه الناس معناها صح وجميل”.

وعاتبها آخر، معلقًا: “بالله عليكي انتي شسويتي في عيونك حرام عليك”، بينما أضاف متابع آخر :”زمان كنتي مميزه بشكلك الان صرتي نفس باقي السلعه موجود” وقالت ثالثة “صرتي متل شبح اسفة بس كترتي عمليات تجميل بوتكس فيلر حتى راحت ملامحك”.