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دكتورة خلود: “مو مصدقة خلال 3 الى 4 سنين انا عندي 8 مليون”

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الدكتورة خلود

الدكتورة خلود

عبرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن فرحتها بوصول عدد متابعيها على انستغرام الى ثمانية مليون متابع.

ونشرت الدكتورة خلود صورة جديدة لها وعلقت قائلة: “شنووووووووو؟؟؟؟؟ ٨ مليوووووووووون !!!!!”.

وتابعت “شلون اوصف شعوري ووناستي والله مو مصدقة خلال ٣ الى ٤ سنين انا عندي 8 مليون”.

ووجهت الدكتورة خلود الشكر الى متابعيها بالقول ” الله لا يحرمني من كل شخص دخل في حياتي و عالمي في الانستغرام سواء كان شخص ايجابي او سلبي . الايجابي منحني القوة و الحب و الاحترام و النجاح و السلبي منحني الاصرار و سلالم الصعود للقمة.”

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. شنووووووووو؟؟؟؟؟ . ٨ مليوووووووووون !!!!! . . شلوووووون اوصف شعووووووري و وناااااااستي و الله والله انه مووووووو مصدقه خلال ٣ الى ٤ سنين انااااااااا عندي ٨ مليوووووون😭😭😭💙💙 . مشكورين وااااااااايد على حبكم و وجوووووودكم دايماً و دعمكم لي و تشجيعكم 😭💙 . الله لا يحرمني من كل شخص دخل في حياتي و عالمي في الانستغرام سواء كان شخص ايجابي او سلبي . الايجابي منحني القوة و الحب و الاحترام و النجاح و السلبي منحني الاصرار و سلالم الصعود للقمة . الف الحمدالله يارب 🙏🙏🙏🙏🙏💙 . . مادري شلون اعبر نزلت صورة عشان اعبر فيها و راح اجهز لكم مفاجأة بمناسبة ٨ مليووووووون . 💙🙏 . . احبكم احبكم احبكم . #دكتورة_خلود

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