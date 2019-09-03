دكتورة خلود: “مو مصدقة خلال 3 الى 4 سنين انا عندي 8 مليون”

عبرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن فرحتها بوصول عدد متابعيها على انستغرام الى ثمانية مليون متابع.

ونشرت الدكتورة خلود صورة جديدة لها وعلقت قائلة: “شنووووووووو؟؟؟؟؟ ٨ مليوووووووووون !!!!!”.

وتابعت “شلون اوصف شعوري ووناستي والله مو مصدقة خلال ٣ الى ٤ سنين انا عندي 8 مليون”.

ووجهت الدكتورة خلود الشكر الى متابعيها بالقول ” الله لا يحرمني من كل شخص دخل في حياتي و عالمي في الانستغرام سواء كان شخص ايجابي او سلبي . الايجابي منحني القوة و الحب و الاحترام و النجاح و السلبي منحني الاصرار و سلالم الصعود للقمة.”