دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط حضور نجمات الفن

نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من احتفال الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بعيد ميلادها .
وشهد الاجتفال حضور عدد من نجمات الفن لتهنئة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها مثل الفنانة رجاء الجداوي والفنانة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي والفنانة السورية سوزان نجم الدين .
كما تواجدت كلا من إبنتي الفنانة دلال عبد العزيز ” دنيا سمير غانم ” و ” إيمي سمير غانم ” .
وكتبت نرمين الفقي في تعليقها على الصور : ” عيد ميلاد الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز كل سنة وأنتى طيبة ” .
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