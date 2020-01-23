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دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط حضور نجمات الفن

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نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من احتفال الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بعيد ميلادها .

وشهد الاجتفال حضور عدد من نجمات الفن لتهنئة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها مثل الفنانة رجاء الجداوي والفنانة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي والفنانة السورية سوزان نجم الدين .

كما تواجدت كلا من إبنتي الفنانة دلال عبد العزيز ” دنيا سمير غانم ” و ” إيمي سمير غانم ” .

وكتبت نرمين الفقي في تعليقها على الصور : ” عيد ميلاد الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز كل سنة وأنتى طيبة ” .

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عيد ميلاد الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز كل سنه وأنتي طيبه

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