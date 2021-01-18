كشفت الفنانة ” دلال عبد العزيز ” في تصريحات صحفية لها عن رفضها الاحتفال بعيد ميلادها لهذا العام وذلك حدادا على رحيل عدد من المقربين منها الذين وافتهم المنية في الفترة الأخيرة وكان آخرهم حماة إبنتها الفنانة ” إيمي سمير غانم ” والدة الفنان ” حسن الرداد ” .

فقالت دلال عبد العزيز : ” مفيش عيد ميلاد في غيابهم .. والدة حسن مكنتش بس حماة بنتي لكن كنت بحبها بشكل شخصي .. ومفيش عيد ميلاد في غياب صديقة عمري رجاء الجداوي ” .

وتابعت : ” وأصدقائي اللي رحلوا السنة دي الفنان القدير محمود ياسين والفنانة شويكار والفنان جورج سيدهم والفنانة نادية لطفي والكاتب وحيد حامد ” .