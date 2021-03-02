أجرت الفنانة ” دلال عبد العزيز ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” خيري رمضان ” والإعلامية ” كريمة عوض ” في برنامج ” حديث القاهرة ” المذاع على قناة القاهرة والناس تحدثت من خلالها عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل ” يوسف شعبان ” .

فأشارت دلال عبد العزيز إلى إنها شاركت الفنان الراحل تصوير مسلسل ” ملوك الجدعنة ” في لبنان قبل مرضه وعودته إلى القاهرة واقتربت منه ومن زوجته بشكل خاص لمدة 10 أيام خلال تواجدهما في بيروت .

وعن المواقف التي جمعتهما وتفاصيل النقاشات التي دارت بينهما قالت : ” قبل ما يرجع للقاهرة طلبني هو ومدام إيمان قالي اطلعي اقعدي معانا ادردش معاكي شوية .. قعدت معاهم بتاع 3 ساعات قعد يحكيلي عن نوادره وأيام معبودة الجماهير وميرامار ولقيته ظريف جدا ودمه خفيف أوي أوي ” .

وتابعت متحدثة عن تنبؤ يوسف شعبان باقتراب رحيله قائلة : ” فجأة لقيته بيقولي تفتكري أنا هرجع أكمل الشغل اللي باقيلي هنا ولا يستكفو بقى بده قولتله ليه يا أستاذ بتقول كده إن شاء الله ترجع وتكمل وزعلت واتقبضت .. بعدها هو سافر تاني يوم قولت للمخرج قالي لا ازاي ده إحنا بنستغل وجوده ” .

وأضافت في تعليقها على ما تردد حول إصابة الفنان الراحل بمرض الزهايمر : ” كان واعي جدا ومركز وهو اللي بيعدل الجمل لينا ويقول الجملة ويحفظها مبيغلطش واحنا بنغلط وكان له حضور وجمال في وسط اللوكيشن وكان سعيد جدا إنه بيشتغل وعنده طاقة ” .

يذكر أن الفنان الكبير يوسف شعبان كان قد رحل عن عالمنا يوم الأحد 28 فبراير الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .