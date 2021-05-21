كشفت معلومات مطلعة أن الممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​ تعاني من فشل رئوي حاد، وحالتها الصحية لا زالت غير مستقرة وتستعين بـ جهاز تنفس اصطناعي خصوصا ان مسحتها لا زالت ايجابية.

وذكرت صحيفة “وطن” أنه “لم يتم إعلام دلال عبد العزيز حتى الآن، بوفاة زوجها الممثل القدير ​سمير غانم​ لان الأخبار السيئة قد تزيد من حالتها سوءاً “.

يذكر ان سمير غانم توفي أمس عند الساعة الخامسة تقريباً من بعد الظهر بعد أيام من وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب ​فيروس كورونا​.





