دمرني بوس”.. خالد الذهبي يقبّل والدته أصالة”

اعتادت الفنانة السورية ​أصالة​، على مشاركة جمهورها الصور ومقاطع الفيديو لها ولأبنائها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وتعبّر من خلالها لحبها وعلاقتها القوية بأبنائها، لاسيما ابنها خالد الذهبي.

وتداول معجبو أصالة، مقطع فيديو يجمع أصالة بابنها خالد الذهبي، الذي كان يقبلها تعبيرًا عن حبه لوالدته، ويقول: “ببوس القمر.. ببوس أحلى شيء بالدنيا.. أحلى روح وأحلى أم.. إنتي روح الروح وأحلى شيء بالعالم”، فيما علقت أصالة التي كانت تلتقط مقطع الفيديو المقتضب بنفسها بكاميرا الهاتف: “والله العظيم دمرني بوس.. هيك عطول بيقول عن جد”.

ويشار إلى أن خالد الذهبي، هو ممثل سوري شارك في عدد من الأفلام، وكانت بدايته في فيلم ليل الثعالب عام 2008، وشارك بعد مرور 7 سنوات في فيلم ولاد رزق عام 2015، ثم الأصليين عام 2017، يليه فيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.