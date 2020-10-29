شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها على انستغرام بصورتين جديدتين لها مع انتيها غزل وليلى روز قالت انها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وظهرت دنيا بطمة في الصورة مع ابنتيها بنفس القفطان المغربي مع حرصها على تغطية وجه ابنتها الصغرى وعلقت كاتبة: “أجمل صورة مع أميراتي بذكرى المولد النبوي الشريف وكل عام وانتم بألف خير ”.





وكانت دنيا بطمة قد استعرضت الهدايا التي تلقتها بعد ولادتها طفلتها ليلى روز والتي تضمنت قلادة مميزة من عمتها مصممة من الأحجار الحمراء وفي وسطها ما يشبه الليرة الذهبية.كما تلقت مجموعة من القلادات بتصميمات خاصة من الذهب، وأسورة كارتييه عريضة ذهبية بتصميم مميز، وسلسلة يد ناعمة وأقراطاً على شكل تاج ملكي هذا بالإضافة إلى مجموعة من زجاجات الحليب وفرشاة الشعر المزركشة.









كما استعرضت النجمة المغربية كذلك قلادتين تحملان اسمي ابنتيها غزل وليلى روز، ووصفتها بأنها أجمل هدية.