دنيا بطمة تتجاهل ازمتها وتظهر بإطلالة كاجوال

تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة ازمتها مع القضاء المغربي ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

واكتفت دنيا بطمة بتوجيه التحية الى متابعيها دون كتابة اي تعليق كما قامت بايقاف خاصية التعليق على صورها.

يذكر أن مواقع مغربية عدة قالت أن السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، منعت صباح يوم أمس الجمعة، الفنانة المغربية #دنيا_بطمة من مغادرة الأراضي المغربية، بسبب تورّطها في قضايا ابتزاز وفضائح جنسية.

وكانت بطمة تستعدّ للسفر إلى البحرين برفقة زوجها محمد الترك، بعد أن قرّر قاضي التحقيق إطلاق سراحها واستكمال التحقيق معها، ولم يُصدِر حينها قراراً بمنع سفرها، ولكن النيابة العامة طعنت في الحكم وأصدرت قراراً يمنعها من مغادرة الحدود المغربية.