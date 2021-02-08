تداولت عدد من الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للبرومو الدعائي لحلقة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” في برنامج ” من غير إنسان ” مع الإعلامية سلمى عماري والتي تقدمه عبر يوتيوب .

وظهرت دنيا بطمة في مقطع الفيديو وهي تتحدث عن شقيقتها إبتسام والحكم الذي صدر ضدها مؤخرا بالحبس على خلفية قضية ” حمزة مون بيبي ” .

فأشارت دنيا إلى أنها تعرضت للأذى وأن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من بلوغها فتعرضوا لشقيقتها إبتسام .. فقالت وهي لم تستطع تمالك نفسها وانهمرت دموعها : ” اللي مقدرش يقيسني قدر يقيس إبتسام ” .