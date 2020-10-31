أثارت الفنانة المغريبة الشابة دنيا بطمة موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملامح مختلفة في أحدث ظهور لها برفقة ابنتيها، وسط حالة من التساؤلات بين المتابعين.

وكانت دنيا بطمة قد أطلت، في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بزي موحد مع ابنتيها غزل وليلى روز وكانت عبارة عن جلباب باللون الزهري المنقوش كما قامت بتعديل الصور باستخجام خاصية الفلاتر حتى تظهر بهذا النحو الذي أطلت به.

واعتمدت دنيا بطمة هذا الجلباب من تصميم إحسان نسقته بحذاء تقليدي مغربي وهو البلغة باللون الذهبي، فيما أطلت ابنتها غزل بنفس الإطلالة كذلك بالنسبة للطفلة حديثة الولادة ليلى روز التي أطلت في جلباب صغير مناسب لعمرها.









وتعرضت دنيا بطمة لسخرية العديد من المتابعين بعد أن بدأوا يقارنون صورها سابقًا وظهورها على تطبيق سناب شات وبين أحدث إطلالاتها على إنستغرام، ليشيروا إلى أن هناك فروقات واسعة في ملامح شكلها.

وكانت بطمة قد رُزقت مؤخرًا بطفلة وقالت في أول تعليق بعد ولادتها: “الحمدلله على سلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها.. الله يحميها اسمها “ليلى روز”.. على اسم الغالية أمي.. الحمدلله على سلامتك حبيبة مامي كل العائلة فرحانة فيك”.