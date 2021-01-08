نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وفاجأت محبيها باختيارها كنزة رمادية بسيطة مع بنطلون جلد أسود ضيق جداً، فظهرت مؤخرتها كبيرة جدا وأردافها ظاهرة مع انحناءات جسمها،

وهنا بدأ الحديث بين المعلقين الذين تفاجأوا بحجمها، وتساءلوا ان كانت قد خضعت لعملية تكبير للمؤخرة، او انها ارتدت ملابس داخلية تكبّر المؤخرة، وقارنوها ب​كيم كارداشيان​.

من ناحيتها علقت دنيا على الصور كاتبة :”الكذب لا يمحي الحقيقة بل يؤجلها فقط … يعني نفس المكياج والفلتر بالضبط”.











