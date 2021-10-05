احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بوصول عدد متابعيها على تطبيق انستغرام على ثمانية ملايين فيما ما زالت تثير الجدل بتغير ملامحها وزيادة وزنها.

ونشرت دنيا بطمة صورة جديدة لها وهي تحمل شمعة على شكل رقم ثمانية وعلقت كاتبة: “ونطفي شمعة احتفالنا الفامييييلا كبرنا وولينا 8 مليون عالانستغرام … لهلا يخطيكم عليا ”.

من ناحية أخرى، أحيت ​دنيا بطمة​ حفلة جديدة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من هذه السهرة حيث قدمت مجموعة من الاغنيات الخاصة بها والمعروفة أيضاً.

وصدمت دنيا الجمهور بتغير شكلها عن ما كانت تظهر به في صورها التي تنشرها على صفحاتها وظهرت بوزن زائد بشكل كبير اضافة الى انه كان من الواضح انها خضعت للفيلر والبوتوكس اذ ان خديها ظهرا منتفخين للغاية.

وطالبها الجمهور عن التوقف بزيارة اطباء التجميل لان الجمال الناعم هو الاجمل بالنسبة لهم ولا داعي لكل ما تفعله.