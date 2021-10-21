دائماً ما تثير الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ الجدل بإطلالتها وصورها التي تنشرها عبر جساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لجهة التغير في ملامحها مؤخرا

. وهذه المرة، شاركت دنيا بطمة متابعيها صورة تجمعها بوالدتها السيدة ​ليلى أطاسي​، والتي علقت عليها كاتبة :”الغالية وتاج الراس.. الله يحفظك ماما ويحفظ كل أمهاتكم”.

وأثارت الصورة إعجاب المتابعين، وتفاعلوا معها بتعليقاتهم، فتحدثوا عن إطلالة ليلى، وملامح وجهها الجذابة.

وجاء بين التعليقات:” مطربتنا الغالية مع أم كل المغاربة خالتي ليلى”، وعلق شخص آخر: “الله يحفظكم وينور طريقكم”. لمعرفة التفاصيل شاهدوا التقرير.

كما نشرت دنيا بطمة صورتين برفقة ابنتيها “غزل” و”ليلى روز”، من زوجها رجل الأعمال والمنتج البحريني محمد الترك.

وأطلت بطمة في الصور وهي تجلس بجانب ابنتها الكبرى “غزل”، بينما كانت تحمل ابنتها الصغرى “ليلى روز”، وكن يرتدين القفطان المغربي، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق العديد من المتابعين على التشابه في الملابس بين دنيا بطمة وابنتيها، مشيرين إلى أن الفنانة تحرص من فترة إلى أخرى على تصميم ذات الملابس التي ترتديها لابنتيها أيضا كي يلتقطن صورا توثق من خلالها ذكرياتهن معا.