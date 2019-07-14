دنيا بطمة ترد بطريقة جارحة على “مسامحة” محمد عساف لها.. شاهد ماذا قالت!

شنت الفنانة المغربية دنيا بطمة هجوما جديدا على الفنان الفلسطيني محمد عساف وذلك في معرض الرد على تصريحاته عنها التي أطلقها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش مشاركته في مهرجان موازين.

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وقالت دينا بطمة أن الصحفيين وجهوا له هذا السؤال الذي يخصها رغم أن قصتهما قديمة، وذلك لقلة أعماله الفنية.

وأضافت دنيا بطمة أنها تشمئز عند سماع اسم محمد عساف، وأن قصة خلافهما قديمة وماتت رافضة التعليق عليها أكثر من هذا.

وكان محمد عساف تطرق لمسألة خلافه مع دنيا بطمة، أكد بدوره أن الأخيرة تهاجمه منذ سنوات طويلة دون أن يعرف أسباب ذلك، مؤكداً أن ما قيل عنه عن عدم إلقائه السلام عليها في إحدى الحفلات غير صحيح، مشيراً أنه التقى بها عدة مرات بعد الهجوم وألقى السلام عليها.

كما أبدى الفنان محمد عساف عن إعجابه الشديد بصوت الفنانة دنيا بطمة وأنه لا يوجد من طرفه أي أمر أو مشكلة ضدها.