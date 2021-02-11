نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور وفيديوهات جديدة جمعتها بابنتها غزل الترك وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت دنيا بطمة مع ابنتها, في فيديو قصير نشرته عبر حسابها على انستغرام وهما ترتديان ثيابا مشابهة وتقومان بحركات راقصة وعلقت كاتبة “ماتشي ماتشي مع جميلتي”.

فيما بدت دنيا بطمة في صورة اخرى وكأنها تطمأن نفسها وابنتها اذ علقت كاتبة “كل شيء سيكون جيدا اميرتي الصغيرة”.

يذكر ان دنيا بطمة تقوم منذ فترة بالتقاط الصور لابنتها بوضعيات مختلفة وهي ترتدي ملابس أنيقة جداً كما قامت بإنشاء حساب لها على انستغرام يتابعه حتى الان 280 الف.

وفي هذا السياق تراوحت آراء المتابعين بين من عبروا عن إعجابهم ومن رأوا أن غزل بدأت تفقد براءة طفولتها في سن مبكرة.