استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة حملها بمجموعة صور جديدة نشرتها على حسابها على انستغرام حيث ظهرت بصحبة ابنتها غزل.

واطلت دنيا بطمة في الصور بإطلالة صيفية بفستان قصير باللون الزهري وعلقت عليه كاتبة : “أحلى يوم مع زوزو”.

وبدا على دنيا بطمة تغيرات خاصة لجهة لون بشرتها حيث تلقت عديد من التعليقات التى ابدت اعجابها بشكلها.











و وكانت إحدى المحاكم المغربية قد اصدرت قرارا بسجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة.

وقضت المحكمة أيضًا بسجن شقيقتها لمدة عام، بينما حكمت بالسجن النافذ عاما ونصف العام على مصممة الأزياء عائشة عياش.

أُصدر الحكم على الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضيتها بالتشهير بعدد من المشاهير والفنانين وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم “حمزة مون بيبي”، التى تحولت إلى قضية رأي عام.