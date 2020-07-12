شاركت الفنانة المغربية “دنيا بطمة” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” بمجموعة صور لها أستعرضت فيها حملها في الشهور الأخيرة، وذلك من خلال فستان أسود قصير كشف عن بروز بطنها بشكل كبير. مما لفت إليها الأنظار بشدة .

حيث أطلّت دنيا بطمة في شهور حملها الأخيرة وهي ترتدي فستاناً أسوداً قصيراً بأكمام شيفون، وأنتعلت صندل مفتوح مسطح، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باهظة الثمن مزينة بنقشة أوراق الشجر من توقيع العلامة التجارية Dolce And Gabbana ويصل سعرها إلى أكثرمن 831 دولاراً أميركياً، كما لفتت الأنظار بنظارة غريبة الشكل.

في سياقٍ آخر، نفت الفنانة دنيا بطمة خبر انفصالها عن زوجها المنتج محمد الترك، من خلال رصد جولتها معه برفقة ابنتهما من خلال مقطع فيديو لطيف، التقطته بنفسها بعدسة هاتفها المحمول داخل أحد المحلات الخاصة بأزياء ولعب الأطفال، حيث كانت غزل تستشير والدها في الأغراض التي تريد شراءها.

يأتى ذلك بعد تصدر شائعة خلافهما بعد أن لاحظ متابعوها أنها حذفت كل صورهما سوياً من حسابها بـ إنستجرام، كما خرج المنتج محمد الترك بتعليق مثير عبر حسابه قال فيه: “شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة”، لكنه سارع بحذفه ثم ألغى تفعيل حسابه بالكامل لتصبح صفحته وجميع منشوراته محجوبة عن الجمهور.