بعد اطلالتها المثيرة للجدل خلال الأيام السابقة، فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه بلوك جديد ومختلف.

وعلقت دنيا بطمة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام بالقول ” شلووون لنيولوك الي على اصوله”.

وبالنسبة لتسريحة شعرها الجديدة، قالت دنيا بطمة: “اللون يبان اسود لكن درجة غامقة من اللون البني ”.

وكانت دنيا أثارت الجدل خلال الايام القليلة الماضية بسبب إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ونشرت بطمة مجموعة من الصور، ظهرت فيها بشورت أصفر قصير أدى الى وضعها في مرمى الانتقادات من قبل جمهور السوشيال ميديا، حيث اعتبر أن الاطلالة جريئة جدا.

ولكن ما أثار فضول متابعيها هو ملامحها التي بدت مختلفة بعض الشيء، الأمر الذي دفع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل حول حقيقة خضوع بطمة للتجميل مجدداً.