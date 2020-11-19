كشفت الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة عن معاناتها بعد ولادة ابنتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم “ليلى روز” الشهر الماضي، وأعلنت في الوقت نفسه تحضيرها لإطلاق كليب أغنيتها الجديدة “الجمال السعودي”.

وشاركت بطمة عبر خاصية “الستوريز” في تطبيق “إنستغرام” صورة لطفلتها، وحرصت كالعادة على إخفاء وجهها بـ”ايموجي” وردة كبيرة وعلّقت عليها قائلةً: “واي واي يا عمري اللي ما اتخليني أنام بالليل، ضروري من السهرة لكم”.







كذلك شاركت بطمة متابعيها صوراً لإطلالتها المميزة التي ستعتمدها في كليب أغنيتها، حيث اختارت قفطاناً أحمر أنيقاً بتطريزات ذهبية، ويبدو أنها التقطت الصور خلال الأشهر الأخيرة من حملها بطفلتها الثانية.

وأرفقت دنيا القفطان بأكسسوار مميز زيّن رأسها، وهو مصمّم بسلاسل من الخرز الأحمر، وفي وسطه وعلى أطرافه أكسسوارات ذهبية ضخمة وثمينة، ونسّقت معه أقراطاً ذهبية طويلة وضخمة ومزيّنة بأحجار حمراء أيضاً.

من جهة ثانية، تلقت دنيا باقة كبيرة من الورود الحمراء والبيضاء من زوجها المنتج محمد الترك بمناسبة ذكرى كتب كتابهما وحرصت الفنانة المغربية على توجيه الشكر له من خلال صورة لها مع الباقة وبدت في غاية السعادة.