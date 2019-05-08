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دنيا بطمة تعايد ولي العهد المغربي بعيد ميلاده

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عايدت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ ولي العهد المغربي، بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت بطمة صورة لولي العهد، وعلّقت: “مولاي الحسن كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد”.

 

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مولاي الحسن كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد 🎊💥❤️#الله_الوطن_الملك #الاسرة_العلوية_الشريفة

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يذكر أن آخر أعمال بطمة فيديو كليب أغنية “الزمن بيدور”، والذي طرحته عبر “يوتيوب”، والأغنية من كلمات هيثم شعبان، ألحان هيثم زياد، وتوزيع أسامة سامي، والكليب من إخراج أحمد الجيلاني. كما حصدت مؤخراً جائزة الفنانة المغربية الأكثر جماهيرية، إلى جانب مجموعة من الأسماء المغربية في المجالين الفني والرياضي.

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