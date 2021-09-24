أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة جديدة من الجدل بين المتابعين بعد احدث اطلالة لها تعرضت على اثرها لاتهامات بالخضوع لعملية تجميل جديدة وتحديدا عند منطقة الخصر.

وعلقت الفنانة المغربية: “متابعيني كم تتراوح أعماركم أنا بنت الثلاثين أنتم كم”، لكنّ بعض المتابعين ركز على منحنيات جسمها، واتهمها بأنها خضعت لنحت خصر لتقليد جسم الفاشينيستا السورية المقيمة في الامارات مروة راتب.

وأطلت دنيا بطمة بتيشرت أبيض وتنورة ملونة قصيرة ضيقة، وحذاء باللون البنفسجي اللامع، فيما سرحت شعرها بشكل منسدل.

ولم تكن هذه الإطلالة هي الأولى التي تثير الجدل للفنانة دنيا بطمة، فقد تعرضت مؤخرا للعديد من الانتقادات ووصف العديد من المتابعين اختيارها للملابس بالجريء.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة بطمة، وجاء في التعليقات: “مروة راتب كوبي بيست ترا مب حلو أبدًا هذا تشويه للذوق العام”.

وعلقت متابعة: “يا رب ما يتحول موديل شكل الخصر هذا مثل التيكساس الي خربت كثير من المشاهير”.