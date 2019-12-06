دنيا بطمة مستاءة من انتشار خبر وفاة هذا الفنان..وتعلق ارحمونا

عبرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ عن استيائها من انتشار خبر وفاة الفنان ​عبد القادر مطاع​ ونشرت له صورة معلقة: “تلقيت الكثير من الاتصالات والرسائل على إن الفنان القدير عبد القادر مطاع لازل حي يررزق الله يطول بعمره”. وأضافت: “اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة والله يشافي ويعافي هذا الفنان الذي أعطى الكثير فالساحة الفنية المغربية”.



وتابعت: “ارحمونا من الأخبار الزائفة والإشاعات”. وفي المقابل نقل موقع “هسبرس” المغربي عن مقرب من الفنان نفيه خبر الوفاة.

ان عبد القادر مطاع عانى في السنوات السابقة من مشاكل صحية انتهت بفقدانه البصر الا انه لا زال حي يرزق.