دنيا بطمة مستاءة من انتشار خبر وفاة هذا الفنان..وتعلق ارحمونا

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

تلقيت الكثييييير من الاتصالات والرسائل على ان الفنان القدير عبد القادر مطاع لازاااال حي يرررررزق الله يطول بعمره ❤️ اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة والله يشافي ويعافي هذا الفنان الذي أعطى الكثير فالساحة الفنية المغربية🙏🏻 ارحمونا من الأخبار الزائفة والإشاعات 🙏🏻