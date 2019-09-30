دنيا بطمة وسعد لمجرد يطلبون الدعاء للملك محمد السادس

تفاعل النجوم المغاربة مع خبر اصابة العاهل المغربي محمد السادس بإلتهاب فيروسي حاد بالرئتين.

فقد نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة للعاهل المغربي وعلقت عليها قائلة: “الله يشافيه ويعافيه ويرعاه ويحفظه من كل شي امين الله يطول بعمر ملكنا الغالي 🙏🏻💔دعواتكم له بالشفاء العاجل 🙏🏻”.

كذلك نشر الفنان سعد لمجرد صورة للملك محمد السادس وعلق قائلا: “اللهم ازل الالم على سيدي . شفاك الله وعفاك يا سيدي واطال الله في عمرك وحفضك لنا من كل مرض أو ضرر”.

وكان الديوان الملكي المغربي قد اصدر بيانا جاء فيه أن ملك المغرب تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، مما سيضطره إلى الخلود إلى الراحة لبضعة أيام بناء على توصيات طبيبه الخاص.