أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك التكهنات حول انفصالهما وذلك بعد ملاحظة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغائهما متابعة بعضهما على انستغرام.

كما قال ناشطون ان كل من دنيا بطمة ومحمد الترك قاما بحذف كل الصور التي تجمعهما معا من على حسابيهما على انستغرام.

وتزامن ذلك مع نشر دنيا بطمة عبر حسابها على ”سناب شات“ مقطعا لأغنية آمال ماهر تتحدث فيها عن الغدر وعدم الرجوع والشعور بالظلم.

يذكر أن دنيا بطمة متزوجة من المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة حلا الترك، وأنجبت منه ابنتها الأولى غزل، وهما حاليا بانتظار طفلهما الثاني بحسب عمة بطمة التي صرحت بذلك في وقت سابق.

وكانت دنيا بطمة ومحمد الترك قد احتفلا منذ ايام بعيد ميلاد ابنتيهما الوحيدة غزل التي اتمت عامها الثالث.