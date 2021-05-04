في اول تعليق لها على الوضع الصحي لوالديها، نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم دعاءا عبر حسابها على تويتر دعاء الشفاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز ووالدها الفنان سمير غانم.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي دنيا سمير غانم مع الدعاء متمنين لهم الشفاء العاجل كما شارك عدد من الفنانين كان منهم رانيا يوسف وكارول سماحة.

باذن الله ربنا هيشفيهم ويطمنا عليهم — Raniah Yousief (@RaniahYousief) May 4, 2021

ان شاء الله هيقوموا بالسلامة كلنا بندعيلهم — Ëmäñ Bädäwy (@Emanbadawy33) May 4, 2021

وكانت قد أصيبت دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم بكورونا خلال تصويرهما مسلسل “عالم موازي” تم على اثره نقلها الى المستشفى حيث تم وضعها على جهاز الاكسجين.

أما الفنان سمير غانم فقد شفي من كورونا غير انه اصيب بعد ذلك بقصور في الكلى نقل على اثره الى المستشفى وتشهد حالته تحسنا مع توقعات بقرب خروجه من العناية المركزة.