حرصت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على مشاركة متابعيها على حسابها على انستغرام بصور من اجواء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “نور علوان”، يوم السبت.

ونشرت دوللي صورًا من حفل عيد الميلاد وعلّقت كاتبة: “حبيبة قلبي كبرت سنة، سنة ورا سنة وأنا أكتر أم محظوظة بالدنيا بها الملاك اللي في حياتي، أكتر قلب حنون بالعالم، وأذكى بنوتة بالدنيا، ورفيقة عمري وشريكة حياتي، ولو مهما كتبت مفيش كلام يوصفها أو يوصف عشقي ليها”.

وأضافت: “بحبك يا نور لا مش بحبك، دي كلمة مش حتعبر عن مشاعري، أنت الحب والعشق والغرام، أنت الدنيا والنجاح والأمل، أنت الحياة، بحبك بجنون”.

يذكر ان نور هي الابنة الوحيدة لـ دوللي شاهين من زوجها الثاني باخوس علوان الذي تزوجته عام 2009 بعد انفصالها عن زوجها الاول سامي سليم ثم عادت وانفصلت عن الثاني عام 2014.

من ناحية أخرى، تنتظر دوللي شاهين عرض فيلمها “عيد جواز”، بطولة إيهاب فهمي وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، وتأليف أسامة فهمي، ومن إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.