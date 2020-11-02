أثارت الفنانة اللبنانية ” دوللي شاهين ” أزمة لدى اللجنة المنظمة لحفل إختيار ملكة جمال مصر 2020 وذلك بعد قرارها بالانسحاب نهائيا وبشكل مفاجئ من لجنة التحكيم .

فبعد توجيه الدعوة لدوللي شاهين بحضور حفل إختيار ملكة جمال مصر لهذا العام وتلبيتها لتلك الدعوة كمجاملة منها للمسابقة وقامت بغناء أغنيتين وهما ” الحاجة داعيالك ” و ” أنا زي أي بنت ” .

فوجئت بسوء التنظيم في الحفل وغياب الحرفية واللياقة في التعامل وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرارها بالانسحاب من لجنة تحكيم المسابقة .

وحاول المنظمون الاعتذار لها وإرضاءها لكنها رفضت مؤكدة أنها اتخذت قرارها ولن تعود عنه .. واعتذرت لجميع الصحفيين الموجودين الذين كانوا بانتظارها للتسجيل معها في الفندق .