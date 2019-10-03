دومينيك حوراني تدافع عن سعد الحريري: “الوحيد اللي دخل السياسة ملياردير وخسر معظم فلوسه”

دافعت الفنانة دومينيك حوراني عن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد بعد تقرير النيويورك تايمز الذي تحدث عن تقديمه ملايين الدولارات لعارضة ازياء جنوب افريقية.

وقالت دموينيك حوارني في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “هذه سياسة للتآمر على رئيس الوزراء تبع بلدنا الحبيب الذي خسر أغلى الغوالي تضحية فداء للوطن”.

واضافت دومينيك حوارني: “معلومة مهمة :سعد الوحيد اللي دخل السياسة ملياردير وخسر معظم فلوسه مش دخل شحاد وعمل مليارات بسرقتنا.. وبيت الحريري جابو لبلدنا فلوس من الخارج مش باعو البلد واخدو الفلوس ع سويسرا “.

هذه سياسة للتآمر على رئيس الوزراء تبع بلدنا الحبيب الذي خسر أغلى الغوالي تضحية فداء للوطن ;معلومة مهمة :سعد الوحيد اللي دخل السياسة ملياردير وخسر معظم فلوسه مش دخل شحاد وعمل مليارات بسرقتنا

وبيت الحريري جابو لبلدنا فلوس من الخارج مش باعو البلد واخدو الفلوس ع سويسرا @saadhariri pic.twitter.com/S9ze6zXVmh — Dominique Hourani (@DominiqueHorani) October 3, 2019

يذكر ان صحيقة نيويورك تايمز الامريكية قالت إنها حصلت على وثائق محكمة في جنوب إفريقيا تكشف حصول العارضة ملابس السباحة والملابس الداخلية كاندس فان دير ميرفي، على هدايا وأموال بملايين الدولارات من الحريري، وقالت للمحققين إن علاقة رومانسية جمعتهما.