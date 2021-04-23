أطلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، في أول ظهور لها بعد الإعلان عن حملها الأول، بوزن زائد وملامح مختلفة، برفقة شقيقتها زين كرزون.

ونشرت زين كرزون عبر “الستوري” على حسابها الخاص في “إنستغرام”، فيديو جمعها بديانا كرزون أثناء زيارتها لها في منزلها، وأبدت سعادتها بازدياد وزن شقيقتها بسبب الحمل.

وأثنت زين على حسن ضيافة ديانا كرزون لها في رمضان، واصفة إيها بالـ “معدلة”، وقالت: “يما المعدل، والملظلظ صاير حبيبي، يما اللي بطونه كبر ما شاء الله.. يما فديت النصحان”.

وتنتظر دينا كرزون مولودها الأول من زوجها مقدم البرامج الأردني، معاذ العمري، وبدا واضحًا عليها في الفيديو تغيّر ملامحها، بسبب زيادة وزنها.

وقد نشرت ديانا كرزون صورة مرسوم لها بشكل كرتوني وهي حامل، وكتبت عليها تساؤل: “شو بتتوقعوا معي ولد ولا بنت؟”.

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون، قد كشفت عن حملها بطفلها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري، من خلال فيديو كليب “هو مين”، في شهر فبراير الماضي، حيث وضعت حول عنقها قلادة على شكل امرأة حامل.

وزيادة وزن ديانا كرزون كانت واضحة قبل إعلانها عن حملها بشكل رسمي، فقد أثارت ضجة بإطلالتها بوزن زائد في حفلاتها الأخيرة، وكذلك جلسة التصوير التي ظهرت في أغلب صورها، وهي تغطّي بطنها بيديها، الأمر الذي ترك حينها الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة حملها بطفلها الأول.

الجدير ذكره، أن ديانا كرزون والإعلامي معاذ العمري، احتفلا بزفافهما في شهر سبتمبر الماضي، من خلال حفل صغير اقتصر على عائلتها والمقربين، احترامًا لتعليمات السلامة، بسبب تفشي فيروس كورونا.