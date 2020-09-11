علقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء.

وقالت كرزون في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “تعزُّ عليّ بلادي، تعزُّ عليّ أحزانُها.. بسم الله على الأردن حتى يطمئن فؤادها”.

وختمت ديانا كرزون كلامها بدعاء للأردن: “اللهّم إنا استودعناك الاردن وجيشه وشعبه فاحفظه بعينك التي لا تنام يا رب العالمين”.

وكان إنفجاراً كبير قد وقع فجر اليوم الجمعة في إحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.