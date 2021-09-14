احتفلت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” اليوم الموافق 14 سبتمبر بمرور عام على زواجها من الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” .

فنشرت ديانا كرزون صورة تجمعها بزوجها من حفل زفافهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كتبت في تعليقها عليها : ” ذكرى سنوية سعيدة .. مثل اليوم من سنة صرنا لبعض ” .

وتابعت : ” سنة مرت سريعة .. سنة كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك أول ما خبرتك إني حامل .. إحساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر ياللي كانت بهذي اللحظة كبيرة ” .

وأضافت ديانا كرزون : ” دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى ياللي كملت هالحب .. الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر .. بحبك أبو سلمى ” .