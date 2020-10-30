احتفلت الفنانة الاردنية ديانا كرزون بعيد ميلادها مع زوجها الاعلامي معاذ العمري حيث تبادلا الرسائل بهذه المناسبة عبر حساباتهما على موقع انستغرام.

فقد نشر معاذ العمري صورة له مع ديانا كرزون بجانب قالب من الحلوى وعلق كاتبا: “اليوم عيد ميلاد زوجتي وشريكة حياتي ورفيقة دربي صاحبة القلب النقي هدوء حياتي وسلامها.. العمر كله يارب حبيبتي وربنا يحميكي ويديم علينا الهدوء والسلام وراحة البال ” .

بدورها نشرت ديانا كرزون نفس الصورة وكتبت: “اليوم عيدي يلي فيكم ومعاكم بكبر سنه بحبكم ومحبتكم الله لا يحرمني منكم اهلي اصحابي كل الناس يلي بتحبني وبحبها الطاقه الحلوه يلي موجوده حولي منكم بس هالسنه غير عن كل السنوات سنه جمعتني بشريك حياتي وحبيبي

وزوجي معاذ الله لا يحرمني منك وتضل معي طول العمر بحبكم كتييييير ديانا كرزون ”.

يذكر ان ديانا كرزون ومعاذ العمري كانا قد احتفلا بزفافهما في الرابع عشر من سبتمبر 2020 الماضي بعد فترة خطوبة قصيرة.