ديانا كرزون تكشف عن سبب عدم زواجها حتى الآن

كشفت الفنانة الأردنية #ديانا_كرزون السبب الحقيقي وراء امتناعها عن الزواج حتى الآن، موضحةً أن الرجال الذين تقدّموا لها لا يصلحون للزواج منها، وفق تعبيرها. وأدلت ديانا كرزون، بتصريح صادم، خلال مؤتمرها الصحفي الذي عُقد اليوم بدولة المغرب، على هامش حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين، موضحةً أن من تقدّموا لها كثيرون ومنهم من يريد زواجها في السرِّ وآخر يريد زواج المسيار. وأضافت أن البعض ممن تقدّم لها طلب منها الزواج في العلن، ولكن بشرط أن تترك الفن، وآخر تقدّم لها وهو متزوج من أخريات، وله أولاد كثيرون. ولفتت إلى أنها فتاة طبيعية مثل أي فتاة تريد الزواج التقليدي، كما أن مهنتها عادية مثل الطبيبة والمهندسة وأوضحت أن من حقها أن تتزوج زواجًا طبيعيًا بـ"زفة"، وسط أهلها كأي عروس، فلا ينقصها شيء كي ترضى بمثل هذه الزيجات. وعلّقت "كرزون"، خلال المؤتمر عن مقاييس النجومية، معربةً عن اندهاشها من البعض الذي يعتبر أن النجومية بافتتاح المهرجان أو بمن يختتمه. وأشارت إلى أنها لا تقيس النجاح بالحاضرين لحفلها، لافتةً إلى أنها مرّت بالعديد من الظروف الفنية والشخصية، إلا أنها من مواليد برج العقرب الذي لا يستسلم، ووقوفها على مسرح "موازين"، اليوم يُثبت أنها "بطلة".