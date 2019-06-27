ديانا كرزون تكشف عن سبب عدم زواجها حتى الآن

في تصريحات للمطربة الأردنية ديانا كرزون عن سبب عدم إقبالها على الزواج حتى الآن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش حفلها في مهرجان موازين بالمغرب .

أعلنت عن تلقيها العديد من عروض الزواج ولكنها لا تناسب قناعاتها الشخصية ولا تصلح لها قائلة : ” أحدهم يريد الزواج سريا وآخر متعدد الزوجات أو يريد زواجي بطريقة المسيار أو أن اترك الفن في حالة الزواج .. وأندهش من هؤلاء فماذا ينقصني كامرأة حتى أتزوج بهذه الطرق ” .

وأعربت ديانا عن حقها في أن تتزوج زواجا طبيعيا بالطريقة التقليدية مثل أي عروس أخرى قائلة : ” من حقي الزواج الطبيعي وأن يتم زفافي من منزل عائلتي ” .